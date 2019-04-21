Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Премьер Шри-Ланки назвал "трусливой атакой" серию взрывов в столице

Мир » Азия » Южная Азия

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе назвал "трусливой" проведенную утром 21 апреля серию атак на церкви и отели в столице государства Коломбо, в результате которой, по предварительным данным, погибли более 160 человек и еще около 300 получили ранения. 


Кто он Брентон Таррант, устроивший кровавую бойню в новозеландском Крайстчерче / Новости от 17.03.2019 12:10

"Я решительно осуждаю трусливую атаку на наш народ сегодня. Я призываю всех граждан в это трагическое время оставаться едиными и сильными", - написал он на своей странице в Twitter. 

Премьер-министр страны также призвал не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных заявлений властей. "Правительство предпринимает немедленные шаги для сдерживания этой ситуации", - заключил он. 

Напомним, что шесть взрывов почти одновременно прогремели в столице Шри-Ланки Коломбо и ее пригороде утром 21 апреля. Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях, еще три - в церквях во время празднования католической Пасхи. Общее число пострадавших в настоящее время устанавливается. По сообщениям местных СМИ, в результате серии атак погибли не менее 160 человек и еще около 300 пострадали. 

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы. Как заявил агентству "РИА Новости" посол России в Шри-Ланке, среди погибших и пострадавших российских туристов нет. 

Читайте также: Комиссар полиции Новой Зеландии уточнил данные о стрельбе в Крайстчерче

О чем говорит манифест новозеландского убийцы

Шесть человек судят за распространение видео теракта в Новой Зеландии

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы атака Пасха взрывы теракт Коломбо Шри-Ланка премьер-министр
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Основные принципы диеты для набора веса
Авто
Интересные автомобильные лайфхаки
Авто
Технологии для дома, созданные чтобы вас ублажать
Новости Все >
Украинский генерал предрек распад России и посоветовал захватить часть ее территории
Премьер Шри-Ланки назвал "трусливой атакой" серию взрывов в столице
На Украине не открылся всего один избирательный участок
Британский разведывательный корабль обнаружили в Черном море
Дзюба и Ракицкий вырвали победу для "Зенита" у "Краснодара"
Количество стариков впервые в мире превысило количество детей - ООН
Никлас Зюле помог сохранить "Баварии" лидерство в чемпионате Германии
Слуцкий прокомментировал слова Волкера о сотрудничестве с Украиной
"СКА Хабаровск" поднялись на шестую строчку в таблице ФНЛ
«Динамо» выпрыгивает из безвыигрышей: Победа над «Крыльями Советов»
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном

Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.

Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
Украинский эксперт: запрет поставок нефтепродуктов из России грозит нам большими проблемами
Новости Украины
Украинский эксперт: запрет поставок нефтепродуктов из России грозит нам большими проблемами
Новости спорта
Фигуристку Медведеву сравнили с актрисой фильмов для взрослых из-за ее наряда
Новости Европы
В Латвии раскритиковали визит президента Эстонии в Россию
Прибалтика
Дале Грибаускайте посоветовали взять пример с президента Эстонии

Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.

Дале Грибаускайте посоветовали взять пример с президента Эстонии
Версия: поджог Нотр-Дама - операция спецслужб
Евросоюз
Версия: поджог Нотр-Дама - операция спецслужб
Новости Украины
Порошенко и Зеленский встретились на предвыборных дебатах
Бывший СССР
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
Экономика
Олег Смолин: "ГАЗ" просит у правительства сумму, почти равную расходам на строительство школ

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин сравнил сумму финансовой поддержки, которую запросила у правительства группа "ГАЗ"? с годовыми расходами государства на строительство школ в стране.

Олег Смолин: "ГАЗ" просит у правительства сумму, почти равную расходам на строительство школ
Лукашенко сравнил отказ от русского языка с потерей разума
Новости Белоруссии
Лукашенко сравнил отказ от русского языка с потерей разума
Новости Украины
База "Миротворца" пополнилась супругой Владимира Зеленского
Военные новости
На Параде Победы в руках у военнослужащих будут новые АК-15
Игорь Буккер Интернет - лазейка для спецслужб Игорь Буккер Любовь Степушова США проигрывают России в Венесуэле Любовь Степушова Рустем Сафронов Куба умрет без социализма Рустем Сафронов
Комментарии
Как неонацисты отпразднуют день рождения своего идола
Версия: поджог Нотр-Дама - операция спецслужб
Версия: поджог Нотр-Дама - операция спецслужб
Версия: поджог Нотр-Дама - операция спецслужб
Эксперт пояснил присутствие французских военных в Эстонии
Мэр-единорос запретил первомайское шествие коммунистов в Туле
Количество стариков впервые в мире превысило количество детей - ООН
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
Количество стариков впервые в мире превысило количество детей - ООН
Любовь Соболь скрывает от избирателей недвижимость на десятки миллионов
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
Как неонацисты отпразднуют день рождения своего идола
Порошенко слил в интернет видео с обвинением Елены Зеленской
В ДНР заговорили об окончании войны и компенсации от Украины
Медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных детей
Медсестру уволили за сбор вещей для новорожденных детей
История и современность Все >
Во Франции незаконно называть свинью "Наполеоном" и еще топ-28 фактов о стране
Во Франции незаконно называть свинью "Наполеоном" и еще топ-28 фактов о стране
Во Франции вы можете жениться на мертвом человеке и еще топ-17 фактов об этой стране
Во Франции вы можете жениться на мертвом человеке и еще топ-17 фактов об этой стране
Битва за Хюэ - краткая хроника событий жестокого противостояния
Битва за Хюэ - краткая хроника событий жестокого противостояния
Эксперт пояснил присутствие французских военных в Эстонии
Эксперт пояснил присутствие французских военных в Эстонии
В ФРГ обозначили необходимость создания договора-аналога РСМД
В ФРГ обозначили необходимость создания договора-аналога РСМД
В ФСБ хотят внедрить российский шифр в iPhone, Samsung и Apple Watch
В ФСБ хотят внедрить российский шифр в iPhone, Samsung и Apple Watch
Почему Сталин не согласился назвать "Смерш" "Смернешем"
Почему Сталин не согласился назвать "Смерш" "Смернешем"
Неудачный союз: как Россия и грузинские цари попытались воевать вместе
Неудачный союз: как Россия и грузинские цари попытались воевать вместе
Россия готовится отключению SWIFT
Россия готовится отключению SWIFT
Россия предложила способ избежать ядерной войны с США
Россия предложила способ избежать ядерной войны с США
Домашнее Все >
Апрель: работы в саду. Советы новичкам-садоводам
Садоводство, цветоводство, рецепты
Апрель: работы в саду. Советы новичкам-садоводам
Весна для газона - горячая пора
Ландшафтный дизайн
Весна для газона - горячая пора
Правила генеральной уборки в теплице
Советы
Правила генеральной уборки в теплице
Три лучших сорта огурцов для консервирования
Овощи
Три лучших сорта огурцов для консервирования
Кишмиш 342: виноград без хлопот
Деревья и кустарники
Кишмиш 342: виноград без хлопот
Подкормка роз сразу после зимы
Цветы и растения
Подкормка роз сразу после зимы
Синдром дефицита внимания и гиперактивности: типы и симптомы
Синдром дефицита внимания и гиперактивности: типы и симптомы
Два простых рецепта постных блюд
Два простых рецепта постных блюд
Что такое интуитивное питание и как оно работает
Что такое интуитивное питание и как оно работает
Интересные прически для средней длины волос
Интересные прически для средней длины волос
Лучшие идеи для подарков
Лучшие идеи для подарков
"Модный приговор" рассказал о трендах в макияже
"Модный приговор" рассказал о трендах в макияже
Филипп Киркоров о концерте Аллы Пугачевой
Филипп Киркоров о концерте Аллы Пугачевой
Секреты стройности от Тины Канделаки
C антиоксидантами лучше не перебарщивать
C антиоксидантами лучше не перебарщивать
Три продукта, которых не стоит переедать
Три продукта, которых не стоит переедать
Мужское Все >
Рыбалка на окуня зимой
Рыбалка на окуня зимой
Экипировка для зимней рыбалки
Экипировка для зимней рыбалки
Затирка для мозаики: выбор и особенности применения
Затирка для мозаики: выбор и особенности применения
Блеск и гламур: голливудский стиль в интерьере
Блеск и гламур: голливудский стиль в интерьере
Пять вещей из советского прошлого, от которых нужно избавиться
Пять вещей из советского прошлого, от которых нужно избавиться
Идеи декора из спилов дерева
Идеи декора из спилов дерева
Как совместить два вида обоев в интерьере
Как совместить два вида обоев в интерьере
Основные принципы диеты для набора веса
Новости спорта
Основные принципы диеты для набора веса
Белково-углеводное окно после спортивных тренировок
Новости спорта
Белково-углеводное окно после спортивных тренировок
Польза глутамина и его влияние на организм
Новости спорта
Польза глутамина и его влияние на организм
Что бы такого съесть, чтобы похудеть?
Новости спорта
Что бы такого съесть, чтобы похудеть?
Активные тренировки без результата: еще три причины
Новости спорта
Активные тренировки без результата: еще три причины
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Ближний Восток
Власть Эрдогану дали курды. Теперь отбирают?

Есть ли в Турции справедливость и развитие? Можно ли говорить, что результаты выборов означают начало конца Эрдогана? Кто пытается его свалить и почему?

Власть Эрдогану дали курды. Теперь отбирают?
Дале Грибаускайте посоветовали взять пример с президента Эстонии
Прибалтика
Дале Грибаускайте посоветовали взять пример с президента Эстонии
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
Бывший СССР
Москва переформатирует отношения с Белоруссией и Казахстаном
"С точки зрения здравого смысла Россия не должна платить ни копейки" - эксперт о взносах в ПАСЕ
Мир. Новости мира
"С точки зрения здравого смысла Россия не должна платить ни копейки" - эксперт о взносах в ПАСЕ
"Дебаты" между Порошенко и Зеленским опасны для зрителей - эксперт
Новости Украины
"Дебаты" между Порошенко и Зеленским опасны для зрителей - эксперт
Версия: поджог Нотр-Дама - операция спецслужб
Евросоюз
Версия: поджог Нотр-Дама - операция спецслужб
Скажет ли Путин Эстонии "веское слово" о русских
Прибалтика
Скажет ли Путин Эстонии "веское слово" о русских
Турция после кризиса и выборов: "ноль проблем" еще далеко
Ближний Восток
Турция после кризиса и выборов: "ноль проблем" еще далеко
Туркмения вернулась в зону влияния России
Бывший СССР
Туркмения вернулась в зону влияния России
Болгария устала от толерантности к цыганам
Евросоюз
Болгария устала от толерантности к цыганам
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ