Премьер Шри-Ланки назвал "трусливой атакой" серию взрывов в столице

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе назвал "трусливой" проведенную утром 21 апреля серию атак на церкви и отели в столице государства Коломбо, в результате которой, по предварительным данным, погибли более 160 человек и еще около 300 получили ранения.



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"Я решительно осуждаю трусливую атаку на наш народ сегодня. Я призываю всех граждан в это трагическое время оставаться едиными и сильными", - написал он на своей странице в Twitter.

Премьер-министр страны также призвал не распространять непроверенную информацию и дождаться официальных заявлений властей. "Правительство предпринимает немедленные шаги для сдерживания этой ситуации", - заключил он.

Напомним, что шесть взрывов почти одновременно прогремели в столице Шри-Ланки Коломбо и ее пригороде утром 21 апреля. Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях, еще три - в церквях во время празднования католической Пасхи. Общее число пострадавших в настоящее время устанавливается. По сообщениям местных СМИ, в результате серии атак погибли не менее 160 человек и еще около 300 пострадали.

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрывы. Как заявил агентству "РИА Новости" посол России в Шри-Ланке, среди погибших и пострадавших российских туристов нет.

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