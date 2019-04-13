Порошенко будет ждать Зеленского на дебатах 14 апреля

Действующий президент Украины Петр Порошенко завтра, 14 апреля, приедет на национальный спортивный комплекс "Олимпийский" в Киеве.



Зеленский рассказал о пережитом унижении от Порошенко / Новости от 19.01.2019 13:18

Об этом завила пресс-служба президента Украины.

На киевском стадионе глава государства, как и обещал, будет ждать украинского актера и шоумена Владимира Зеленского на дебаты.

Отметим, что конкурент Петра Порошенко на пост президента Украины на эти самые дебаты, возможно, не явится. Дело в том, что Владимир Зеленский ранее неоднократно настаивал на проведении дебатов в этом же месте, но 19 апреля.

Кандидаты на пост главы постсоветской республики так и не смогли окончательно договориться.

Напомним, что выборы президента Украины состоялись 31 марта. Тогда ни одному из кандидатов на пост главы государства не удалось набрать необходимого для победы количества голосов. Второй тур украинских президентских выборов состоится совсем скоро — 21 апреля текущего года. В нем примут участие действующий президент Украины Петр Порошенко и украинский актер и шоумен Владимир Зеленский — лидеры прошедшего голосования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Петр Порошенко в прямом эфире одного из украинских телеканалов позвонил Владимиру Зеленскому и позвал его приехать в студию для проведения дебатов. Актер и шоумен же заявил, что находится в Париже, а дебаты состоятся 19 апреля. Затем Зеленский попрощался с Порошенко и положил трубку.

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