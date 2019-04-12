Зеленский в прямом эфире отказал Порошенко в дебатах на украинском ТВ

Действующий президент Украины Петр Порошенко вчера, 11 апреля, посетил эфир одного из украинских телеканалов.



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В ходе трансляции глава государства пригласил украинского актера и шоумена Владимира Зеленского приехать в студию и устроить дебаты, сообщают украинские средства массовой информации. Порошенко связался с Зеленским по телефону. В ходе их телефонного разговора выяснилось, что Зеленский находится в Париже, столице Франции, куда прибыл для встречи с президентом страны Эммануэлем Макроном.

Примечательно, что, по словам актера и шоумена, действующий президент Украины прекрасно знает, где и почему Зеленский находится. Так, указал Владимир Зеленский, автомобили Службы безопасности Украины по приказу Петра Порошенко преследовали его во время поездки в аэропорт.

Владимир Зеленский также указал, что они с Петром Порошенко договорились устроить дебаты 19 апреля на национальном спортивном комплексе "Олимпийский" в Киеве. Далее разговора не получилось — Зеленский и Порошенко стали перебивать друг друга.

Тогда украинский актер и шоумен вновь напомнил украинскому президенту про дебаты 19 апреля, сказал главе государства "До свидания" и повесил трубку.

Отметим, что трансляция шла в прямом эфире.

Напомним, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко так и не договорились о дате дебатов. Актер настаивает на 19 апреля, тогда как президент Украины считает, что слишком поздно устраивать дебаты за два дня до второго тура выборов. Против самой идеи проводить дебаты на стадионе в Киеве выступает и Центральная избирательная комиссия Украины. Там указывают, что в соответствии с законодательством страны кандидаты должны встретиться в студии "Общественного телевидения Украины".

Второй тур президентских выборов, напомним, состоится 21 апреля текущего года. В ходе прошедшего 31 марта голосовании никому из кандидатов не удалось набрать необходимого количества голосов. Во втором туре в качестве конкурентов встретятся Владимир Зеленский и Петр Порошенко, лидеры президентской гонки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что председатель украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко выложил в открытый доступ в сеть Интернет телефоны кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского и украинского олигарха Игоря Коломойского.

Также "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен в победе Петра Порошенко во втором туре выборов на пост главы Украины.

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