Госсекретарь США Майк Помпео взял на себя полномочия ООН - эксперт

После признания Дональдом Трампом суверенитета Израиля над Голанскими высотами многие задумались о двойных стандартах, которые стали уже нормальной практикой для стран Запада. Чтобы прояснить ситуацию и уйти от неудобных вопросов, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ситуация в Голанских высотах не имеет ничего общего с тем, что происходило на Крымском полуострове в 2014 году.



Помпео рассказал, кому надо защищаться, а кому нет

По мнению Помпео, Израиль был вынужден занять Голанские высоты, чтобы обезопасить свои границы, в то время как Россия не находилась в таком опасном положении и просто воспользовалась политической нестабильностью на Украине.

Свое мнение относительно заявления Майка Помпео "Правде.Ру" озвучил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Майк Помпео берет на себя функции, которые явно выходят за рамки полномочий госсекретаря США. Он не может определять, что законно, а что незаконно, когда речь идет о стране, которая находится в другой части мира", — пояснил "Правде.Ру" Владимир Ильич.

Эксперт "Правды.Ру" утверждает, что личные предпочтения Майка Помпео должны оставаться при нем, а спорные вопросы законности и легитимности должны решаться Организацией Объединенных Наций при участии всех сторон конфликта.

Также по мнению Владимира Брутера, Майк Помпео недооценивает ситуацию, которая развернулась на Крымском полуострове в 2014 году.

"Ситуация в Крыму в 2014 году была не менее опасной и напряженной. Украинские националисты вместе с крымскими татарами изначально хотели использовать Крым в своих политических интересах, например, убрать российскую военно-морскую базу из Севастополя", — рассказал "Правде.Ру" эксперт.

Владимир Ильич пояснил корреспонденту "Правды.Ру", что политическая неопределенность, которая сложилась после государственного переворота на Украине, не гарантировала соблюдения интересов России на Крымском полуострове и во всем Черноморском регионе. Более того, эксперт "Правды.Ру" подчеркивает, что Крым находился на границе с Россией, поэтому российские военные действовали именно в целях защиты государственной границы.

"Этим безграмотным и не имеющим юридической силы заявлением Помпео просто обозначил позицию США и их союзников", — заключил Владимир Брутер в интервью "Правде.Ру".

Владимир Ильич отметил также, что Россия уже привыкла к такого рода заявлениям, поэтому российским властям нужно просто не обращать внимания на подобные высказывания западных политиков.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала эксклюзивное интервью с заместителем Ассоциации российских дипломатов, бывшим послом в Саудовской Аравии и бывшим начальником Управления международных связей аппарата Совета Федерации Андреем Баклановым, в котором он рассказал зачем США обостряют ситуацию вокруг Голанских высот.

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