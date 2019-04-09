В США создадут структуру по противодействию "пагубному" влиянию России в мире

В скором времени Агентство по международном развитию Соединенных Штатов планирует создать новую структуру, задача которой будет заключаться в противодействии влиянию России на международной арене. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает агентство Reuters.
"Агентство скоро представит структуру, которая поможет нам противодействовать пагубному влиянию России, особенно в Европе и Евразии", - сказал руководитель ведомства Марк Грин.
По его словам, Агентство запросило на данные цели более 580 миллионов долларов из бюджета США.
Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, что государственный секретарь США Майкл Помпео вскоре решит, какие меры будут приняты в отношении России в связи с ее действиями в Венесуэле. Об этом заявил спецпредставитель Соединенных Штатов по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
Также "Правда.Ру" сообщала о заявлении помощника американского президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, назвавшего присутствие в Венесуэле вооруженных сил иностранных держав, не входящих в Западное полушарие, угрозой миру и безопасности в регионе.
Он добавил, что администрация президента США осуждает использование Николасом Мадуро иностранных военных для того, чтобы удержаться у власти вопреки желанию большинства граждан страны.
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