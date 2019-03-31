Госдеп США: Помпео скоро примет решение о мерах против России

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео вскоре решит, какие меры будут приняты в отношении России в связи с ее действиями в Венесуэле. Об этом в интервью телеканалу CNN заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.

"Россияне заплатят за это. У нас есть множество возможностей того, как ответить России напрямую в связи с продолжающейся с ее стороны поддержкой режима, а теперь еще и некоторой военной поддержкой", - сказал Абрамс.

Он добавил, что Майкл Помпео рассматривает все эти возможности, вскоре он примет окончательное решение на этот счет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон назвал присутствие в Венесуэле вооруженных сил иностранных держав, не входящих в Западное полушарие, угрозой миру и безопасности в регионе.

Администрация президента США осуждает использование Николасом Мадуро иностранных военных для того, чтобы удержаться у власти вопреки желанию большинства граждан страны, сказал Болтон.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Соединенным Штатам не вмешиваться в двусторонние отношения России и Венесуэлы.

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В Кремле посоветовали США не вмешиваться в российско-венесуэльские отношения