Госсекретарь США обвинил Россию в проблемах Венесуэлы

Государственный секретарь США Майкл Помпео обвинил Россию в поддержке президента Венесуэлы Николаса Мадуро вопреки воле народа республики. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Выступая перед журналистами с заявлением, посвященным недавним событиям в Венесуэле, Помпео подверг резкой критике курс России и Кубы в отношении этой страны. По его мнению, Москва и Гавана играют "центральную роль в подрыве демократических устремлений венесуэльского народа и его благосостояния". Россия игнорирует волю народа Венесуэлы, чтобы защитить "дружественный Москве режим", добавил он.

Российские власти активно используют средства массовой информации, чтобы "отвлекать внимание от гуманитарной катастрофы, созданной режимом Мадуро", а также оказывают обширную финансовую поддержку нынешнему лидеру Венесуэлы, утверждает Помпео. "Россия тратит невероятные суммы денег, чтобы поддерживать тесные связи с режимом. Российские займы и инвестиции в Венесуэлы превышают 17 миллиардов долларов", - сказал госсекретарь США.

Он отметил, что Россия не только "предала демократические надежды венесуэльцев", но также оказывает давление на другие страны, вынуждая их не признавать легитимность временного президента Хуана Гуайдо. "Те страны, которые поддерживают Мадуро, занимаются тем самым иностранным интервенционизмом, в котором обвиняют других", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Со своей стороны Соединенные Штаты постараются не допустить перевода активов законного правительства Венесуэлы в Россию. "Мы не допустим, чтобы активы Венесуэлы вывозили в Россию, где они будут спрятаны", - заключил Помпео.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что советник президента США по вопросами национальной безопасности Джон Болтон заявил о намерении Вашингтона создать международную коалицию для смены власти в Венесуэле.

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