Болтон: присутствие иностранных военных в Венесуэле - прямая угроза миру

Помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты рассматривают присутствие в Венесуэле вооруженных сил иностранных держав, не входящих в Западное полушарие, как угрозу миру и безопасности в регионе. Об этом сообщает агентство ТАСС.

"Мы решительно предостерегаем страны, находящиеся за пределами Западного полушария, от развертывания военных сил в Венесуэле с целью проведения военных операций. Мы рассматриваем такие провокационные действия как прямую угрозу международному мира и безопасности в регионе", - прокомментировал Болтон прибытие в Венесуэлу российских военных самолетов.

Он добавил, что администрация президента США осуждает использование Николасом Мадуро иностранных военных для того, чтобы удержаться у власти вопреки желанию большинства граждан страны.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Соединенным Штатам не вмешиваться в двусторонние отношения России и Венесуэлы.

По мнению Пескова, США обеспечивают свое присутствие во многих регионах мира, но никто и никогда не указывает "где им можно быть, а где им не быть". Поэтому и у России есть право выстраивать сотрудничество с любыми странами исходят из собственных интересов, а также интересов стран-партнеров.

Читайте также: В Кремле посоветовали США не вмешиваться в российско-венесуэльские отношения

Захарова: пока российские военные нужны правительству Венесуэлы - они будут там оставаться