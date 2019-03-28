В Кремле посоветовали США не вмешиваться в российско-венесуэльские отношения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Соединенным Штатам не вмешиваться в двусторонние отношения России и Венесуэлы. Так он прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что российские военные должны покинуть территорию республики. Об этом сообщает телеканал RT.

"Мы не считаем, что наши двусторонние отношения должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, поэтому рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самостоятельно определять свою судьбу", - сказал Песков

Он также добавил, что США обеспечивают свое присутствие во многих регионах мира, но никто и никогда не указывает "где им можно быть, а где им не быть". Поэтому и у России есть право выстраивать сотрудничество с любыми странами исходят из собственных интересов, а также интересов стран-партнеров, добавил представитель Кремля.

Напомним, накануне президент США заявил о том, что присутствие российских военных в Венесуэле является "нежелательной провокацией". По его словам, Соединенные Штаты рассмотрят все варианты, чтобы вынудить Москву отозвать своих военных обратно.

Ранее "Правда.Ру" писала, что, по заявлению официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, российские военные специалисты будут оставаться в Венесуэле до тех пор, пока в них есть необходимость.

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