ЦИК Украины подвел официальные итоги первого тура президентских выборов

Центральная избирательная комиссия Украины объявила официальные результаты первого тура президентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба украинского ЦИКа.

По результатам обработки всех электронных и бумажных протоколов, кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил 30,24% голосов избирателей, а действующий президент страны Петр Порошенко - 15,95%.

Оба кандидата выходят во второй тур президентских выборов и могут приступить к агитации. Второй тур выборов состоится 21 апреля, ЦИК уже подписал соответствующее постановление. Во втором туре для победы кандидатам необходимо набрать простое большинство голосов.

Напомним, что президента Украины Петр Порошенко принял предложение Владимира Зеленского провести публичные дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Дополнительным условием стало обязательное прохождение медицинского обследования на наличие в крови политиков алкоголя или наркотиков.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" и первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обвинила кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в оскорблении инвалидов, потребовав возбудить против него уголовное дело.

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