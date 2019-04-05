Сдать кровь на анализ Владимиру Зеленскому помог актер из его сериала

Кровь для анализа у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского брал актер Владислав Кирякулов, снимавшийся в сериале "Сваты", продюсером которого был сам Зеленский. Также Кирякулов был одним из участников кулинарного шоу "Мастер-шеф" на украинском телеканале СТБ.
Лидер первого тура президентской гонки сдал анализ крови в частной клинике "Евролаб" утром 5 апреля. Согласно информации, размещенной на сайте медучреждения, Владислав Кирякулов работает там массажистом и занимается подбором ортопедических стелек. Также сайт клиники сообщает, что Кирякулов имеет образование по специальностям "Акушерское дело" и "Медико-профилактическое дело".
Идея провести анализ крови алкоголь и наркотики участников второго тура президентских выборов перед их дебатами принадлежала самому Зеленскому. Петр Порошенко, которому оппоненты приписывают алкогольную зависимость, согласился сдать тест. Исследование, проведенное 5 апреля в антидопинговом центре в киевском спорткомплексе "Олимпийский", не выявило следов психоактивных веществ в крови президента.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что истеблишмент Германии не знает, как относиться к возможной победе на выборах Владимира Зеленского.
Источник фото: кадр из сериала "Слуга народа".
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