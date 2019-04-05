В крови Порошенко не обнаружили алкоголя

Взятый у действующего президента Украины Петра Порошенко анализ крови не показал наличия в ней алкоголя. Об этом журналистам сообщил главный врач Киевской городской наркологической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.

"Было исследование крови на наличие алкоголя, он отсутствует", - сказал врач.

Он добавил, что экспресс-тест на наркотики также показал отрицательный результат, никаких психоактивных веществ в крови Порошенко не обнаружено.

Напомним, что Петр Порошенко принял вызов кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского провести дебаты. Более того, Порошенко согласился нарушить правила и провести дебаты не в студии, а на стадионе "Олимпийский". Дополнительным условием стало обязательное прохождение медицинского обследования на наличие в крови политиков алкоголя или наркотиков.

Как ранее писала "Правда.Ру", кровь для анализа у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского брал актер Владислав Кирякулов, снимавшийся в сериале "Сваты", продюсером которого был сам Зеленский.

Также "Правда.Ру" писала о том, что украинский боксер и экс-чемпион мира Владимир Кличко предложил кандидатам на пост президента Украины пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве.

"Утренние новости о сдаче "допинг-контроля" кандидатами в президенты меня удивили и немного рассмешили. Если бы так спортсмены сдавали тесты, то были бы все суперменами. Ведь каждый сделал это по отдельности и по своим лабораториям", - написал Кличко.

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