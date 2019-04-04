Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским

Президент Украины Петр Порошенко принял вызов Владимира Зеленского провести дебаты. Более того, Порошенко согласился нарушить правила и провести дебаты не в студии, а на стадионе "Олимпийский". Об этом украинский лидер сообщил в своем twitter-аккаунте.
"Советую вам изучить закон Украины о выборах президента, в котором четко говорится, что дебаты могут проходить на базе телеканалов с трансляцией по все территории страны. Но если вы настаиваете на стадионе — пусть будет по вашему. Ожидаю вас, Владимир Александрович", — написал Порошенко в социальной сети.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как Петр Порошенко однажды уже сбежал с дебатов в Европарламенте. Так, во всяком случае, считает бывший украинский дипломат Олег Волошин. Именно он рассказал широкой общественности о бегстве Петра Порошенко. По словам Олега Волошина, 11 декабря в Европарламенте проходили слушания по делу о выполнении официальным Киевом соглашений о сотрудничестве с Евросоюзом. После слушания, утверждает Волошин, были запланированы дебаты. На них должен был присутствовать Петр Порошенко, указывает бывший украинский дипломат. Но президент Украины, заявляет Олег Волошин, так на дебаты в Европарламенте и не явился.
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