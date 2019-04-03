Японцы не обрадовались каникулам в честь наступления эры "Рэйва"

Газета The Guardian узнала о недовольстве японцев, которым подарили 10 дней отпуска в честь начала новой эры "Рэйва". Каникулы запланированы с 27 апреля по 6 мая. Опрос местной газеты показал, что более 45% японцев не рады такому отпуску.

Например, работники, которые получаю почасовую или подневную оплату беспокоятся о том, что в мае их заработок станет меньше из-за меньшего количества рабочих дней. Также японцы выражают опасения из-за закрытых образовательных учреждений, поскольку им придется следить за деятельностью своих детей.

Тридцатилетний японец по имени Сэйсю Сато и вовсе рассказал журналистам, что ему просто некуда потратить десять свободных дней, которые "свалились" на него с неба.

Туристическое агентство Японии Expedia Japan сообщает, что японцы берут один из самых непродолжительных отпусков. Так, в среднем японцы отдыхают только 10 дней в году.

Напомним, Япония готовится вступить в эру "Рэйва" в связи с восхождением на императорский трон принца Нарухито.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что японские власти разрешили россиянам поступать в японские вузы по российским образовательным свидетельствам.

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