Власти Японии разрешили россиянам поступать в японские вузы

Министерство образования Японии отменило запрет на поступление выпускников российских школ в японские вузы. Ранее российские абитуриенты не могли поступить в японские вузы по свидетельствам о среднем образовании России, им нужно было отучиться 12 лет в японской школе.

Ведущий научный сотрудник института социологии РАН Леонтий Бызов считает, что действие Минобразования Японии может спровоцировать очередную "утечку мозгов" из России. По его мнению, у российской молодежи намного больше перспектив в Японии, поэтому, если станет вопрос об образовательной эмиграции, то многие решат отправиться в страну Восходящего солнца.

Президент фонда "Mигрaция XXI век" Вячеслав Поставнин отмечает, что японские власти могли преднамеренно пойти на такое решение, чтобы пополнить интеллектуальное наследие японцев. Поставнин считает, что для эффективного развития Японии не хватает молодого и трудоспособного населения, поэтому многовековой запрет был снят.

Оба эксперта сходятся во мнении, что жители Дальнего Востока, выбирая вуз для поступления, теперь с наибольшей вероятностью будут отдавать предпочтение японским вузам, поскольку они ближе и статуснее.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала обзорный материал, в котором описан образовательный процесс в японских школах. Оказывается, что японские школы — это абсолютно другой мир, который не сопоставим с российской системой образования.

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