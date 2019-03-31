В Венесуэле сообщили о новых атаках на энергосистему страны

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о новых атаках на энергетическую систему страны, проведенных за два последних дня. Об этом сообщает телеканал TeleSur.
"Новые синхронные атаки на систему генерации и распределения электроэнергии были совершены 29 и 30 марта. Будьте уверены, что мы справимся с попытками саботажа и добьемся полного восстановления национальной энергетической системы", - сказал министр.
Он добавил, что к отключениям электричества в Венесуэле причастны "агенты северной империи и их местные слуги".
Напомним, новые сбои в работе энергосистемы Венесуэлы были зафиксированы 30 и 29 марта.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что наиболее масштабные отключения электричества произошли в ночь на 8 марта. Последствия аварии затронули 21 из 23 штатов Венесуэлы. Без света осталась и столица Каракас, в городе были остановлены линии метро, временно приостановилась работа международного аэропорта имени Симона Боливара.
По словам действующего президента республики Николаса Мадуро, причиной сбоя стала диверсия Соединенных Штатов. "Электрическая война, объявленная и направляемая империализмом США против нашего народа, будет побеждена", - написал он позднее.
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