Сбой питания оставил без электричества большую часть Венесуэлы

Масштабные отключения электричества в ночь на 8 марта затронули 21 из 23 штатов Венесуэлы, об этом сообщает агенство Bloomberg. Без света осталась и столица Каракас, в городе были остановлены линии метро, временно приостановилась работа международного аэропорта имени Симона Боливара. На данный момент электроснабжение на востоке Венесуэлы полностью восстановлено.

Действующий президент республики Николас Мадуро в своем Twitter обвинил в случившимся Соединенные Штаты. "Электрическая война, объявленная и направляемая империализмом США против нашего народа, будет побеждена. Ничто и никто не победит народ Боливара и Чавеса", - написал он.

Министр энергетики Венесуэлы Мотта Домингес заявил, что причиной сбоя стала диверсия на гидроэлектростанции "Эль-Гури".

В свою очередь государственный секретарь США Майк Помпео отверг обвинения в причастности Соединенных Штатов к масштабным отключения электричества в Венесуэле.

"Отключения электричества и разруха, от которых страдают венесуэльцы, происходят не из-за США и не из-за Колумбии. Это результат действий властей самой Венесуэлы", - написал он в Twitter.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что советник президента США по вопросами национальной безопасности Джон Болтон заявил о намерении Вашингтона создать международную коалицию для смены власти в Венесуэле.

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