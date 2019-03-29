Послы США и ЕС похвалили избирательную кампанию на Украине

Дипломатические представили Евросоюза и США назвали предстоящие президентские выборы на Украине конкурентными и похвалили страну за демократию. Невозможность заранее предсказать результат голосования они считают важным и позитивным отличием Украины от соседних государств.

Выступая перед журналистами, посол ЕС в Киеве Хьюг Мингарелли выразил уверенность, что выборы "пройдут хорошо", а также "подтвердят и консолидируют демократию на Украине".

Посол США Мари Йованович назвала неопределенность прогнозов проявлением "силы демократии", которая "будет только возрастать".

Напомним, что выборы президента Украины назначены на 31 марта. По результатам опросов общественного мнения самой большой популярностью среди избирателей пользуется актер Владимир Зеленский, а за второе место соревнуются Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Всего зарегистрировано около сорока кандидатов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Юлия Тимошенко не сомневается в собственной победе, но и не планирует устраивать "майдан" в Киеве в случае своего поражения.

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