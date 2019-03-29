Коломойский об инциденте в Керченском проливе: это провокация Порошенко.

Украинский миллиардер Игорь Коломойский назвал инцидент в Керченском проливе, произошедший в ноябре прошлого года, провокацией президента Петра Порошенко. Это заявление он сделал в интервью информагентству "Униан".
"Мы сами создали провокационную ситуацию и отправили 23 или 24 человека в плен", — признал Коломойский.
Бизнесмен считает, что столкновение украинских кораблей с российскими было необходимо Петру Порошенко, чтобы выдвинуть новые обвинения в адрес России. При этом, сам он убежден, что в данном случае повода для претензий со стороны Украины нет.
"Ничего русские там не сделали", — заявил миллиардер.
По мнению Игоря Коломойского, Запад должен быть заинтересован в том, чтобы Петр Порошенко не был избран на следующий президентский срок. "Он должен был первым сказать, что Порошенко пора в отставку. Пусть приходит кто угодно, только не ты", — подчеркнул бизнесмен.
Ранее "Правда.Ру" сообщала об обещании Юлии Тимошенко не устраивать в Киеве новый "майдан" в случае поражения на предстоящих 31 марта президентских выборах.
Источник фото: Официальный аккаунт Игоря Коломойского в twitter
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