Москва пригрозила усомниться в легитимности выборов на Украине

Дмитрий Медведев обозначил возможность непризнания Россией легитимности выборов на Украине. Чем это грозит обеим странам?

Заявление Медведева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в понедельник, что легитимность президентских выборов на Украине под вопросом, так как избирательная кампания" проходит с нарушениями общепринятых демократических норм". "Важно, будет ли эта победа честной, будут ли эти выборы легитимными, без фальсификаций. Недавние события заставляют подозревать худшее", — сказал глава правительства.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют более 40 кандидатов, в том числе действующий глава государства Петр Порошенко, а также шоу-мен Владимир Зеленский и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Вероятно, Медведев имеет в виду недавний запрет российским наблюдателям следить за выборами на Украине. Украинские власти 7 февраля оформили его в виде соответствующего закона. "Это серьезное нарушение Украиной собственных международных обязательств. Такое крайне редко встречается на практике", — заметил премьер. Заметим, что у Москвы есть еще один повод усомниться в их легитимности — фактическое лишение права голоса на выборах трех миллионов проживающих в России украинцев в виду отказа от организации выборных участков на территории РФ.

Запад признал Россию легитимационным центром

Директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьерг Сольрун Гисладоттир заявила, что недопуск россиян в миссию по наблюдению за выборами президента Украины беспрецедентен и противоречит обязательствам всех государств-участников ОБСЕ. Спецпредставитель Госдепартамента США на Украине Курт Волкер отметил, что наблюдатели от БДИПЧ нужны, чтобы доказать, что киевские власти придерживаются демократических стандартов. По мнению Волкера, в ином случае, у россиян "будут основания поставить под сомнение прозрачность выборов".

Последствия для России и Украины

Украинский политолог Вадим Карасев уверен, что если РФ не признает выборов, то Украину "будет штормить, будет напряженность в межгосударственных отношениях, но главное, что всегда найдется недовольный итогом кампании-2019, и он подыграет этим настроениям", цитирует Карасева Украина.Ру.

Заметим, что правительство Петра Порошенко не было признано в России легитимным, так пришло к власти в результате госпереворота. Россия признала лишь выбор украинского народа. Если в этот раз формулировки будут более жесткими, то для России есть угроза обнуления Минских соглашений и развития событий на Донбассе по непредсказуемому сценарию. Однако эти соглашения все равно не выполняются Киевом, а Москва не заинтересована в оголтелом русофобстве соседа, поэтому непризнание легитимности выбров на Украине может стать спусковым механизмом для ее переформатирования.

Вряд ли Украина будет способна противостоять давлению России. Для этого нужен внутренний консенсус, позитивная идеология и экономическое развитие с опорой на собственные силы. Опора же на Запад, как и для Грузии — не реальна, потому что делать из Украины сильное государство ЗВашингтону не выгодно, тогда уйдет ее ненавистническая к Россиии идеология и дестабилизирующий эффект — то, за что ее и купили.

Комментарий эксперта

Как сказал "Правде.Ру политолог, руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев, "мы можем предположить, что на Украине используют админресурс, но даже приэтом никто не гарантирует, что Порошенко будет избран". Если у нас выборы — это инструмент консервации существующего порядка вещей.

Константин Калачев допускает, что в случае избрания Порошенко при "жесточайшем использовании админресурса, фальсификаций, махинаций, вбросов и так далее" Россия откажется признавать кандидата в расчете на то, что "украинское общество по вопросу выборов расходится и что-то там поменяется в пользу пророссийских сил или в пользу России".

Но европейцы могут признать, они скажут: "Да, выборы прошли с грубыми нарушениями. Но результаты признаем". О том, что дальше — пока рано говорить, поскольку у Украины есть "презумпция невиновности", — резюмировал эксперт.

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