Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что нынешний глава Украины Петр Порошенко останется у власти в стране.
Так, по мнению главы Белоруссии, именно Петр Порошенко одержит победу на грядущих президентских выборах. Примечательно, что Александр Лукашенко, по его же собственным словам, не сомневается в победе своего украинского коллеги.
Также президент Белоруссии считает, что ближайшим преследователем Петра Порошенко в президентской гонке станет известный украинский актер и шоумен Владимир Зеленский.
Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
Александр Лукашенко и Петр Порошенко, возможно, обманывают действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что так, во всяком случае, считают польские средства массовой информации. Там предположили, что отношения Минска и Киева гораздо лучше, чем видится Москве.
Также "Правда.Ру" писала о том, что Соединенные Штаты Америки отказали президенту Украины Петру Порошенко в поддержке новых провокаций в Керченском проливе. Об этом, ссылаясь на некий "информированный источник", сообщают украинские средства массовой информации.
Ранее "Правда.Ру" также писала о том, что Петр Порошенко стремительно теряет многих своих соратников. Примечательно, что многие из них, даже самые преданные, встают на сторону актера и кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского.
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