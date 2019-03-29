Тимошенко обещала не протестовать в случае поражения на выборах

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко не верит данным социологических опросов о предпочтениях избирателей. "Вы знаете, что рейтинги и сопропросы — это купленные, искаженные политические технологии, на которые я прошу всю страну не обращать внимания", — заявила Тимошенко в эфире телеканала "1+1".

По данным разных соцопросов Тимошенко может претендовать на 2 или третье место по итогам избирательной гонки. Однако, бывший премьер-министр убеждена, что в действительности ее поддерживает большинство украинцев.

При этом, если выборы закончатся ее поражением, политик обещала не устраивать акций протеста с целью отмены их итогов.

"Могу вас сказать — ничего подобного не будет",- заверила Юлия Тимошенко.

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта. Наиболее вероятным победителем голосования является артист Владимир Зеленский.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что премьер-министр России сомневается в легитимности предстоящих выборов, поскольку, по его мнению, избирательная кампания проходит "с нарушением общепринятых демократических норм".

Источник фото: Страница Юлии Тимошенко в facebook

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