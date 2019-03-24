В НАТО признали бомбардировки Югославии "необходимыми и легитимными"

В Североатлантическом Альянсе признали необходимость и законность бомбардировок Югославии без санкции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы НАТО.
Отмечается, что начало операции "Союзная сила" в марте 1999 года было продиктовано необходимостью предотвращения гуманитарной катастрофы, которая разворачивалась в Косово.
"Это решение было принято после нескольких неудачных попыток ООН и контактной группы, членом которой была и Россия, найти мирное дипломатическое решение этого кризиса. Применение силы НАТО было необходимым и легитимным", - заключили в альянсе.
Цель операции заключалась в том, чтобы раз и навсегда положить конец всем боевым действиям в регионе, а также обеспечить безопасное возвращение беженцев и доступ гуманитарным организациям, подчеркивается в заявлении.
"Операция "Союзная сила" добилась своих целей. Эта кампания продемонстрировала способность стран НАТО действовать и оставаться едиными в момент кризиса", - добавили в пресс-службе.
Напомним, что в субботу, 23 марта, в связи с 20-летием бомбардировок Югославии, Министерство внутренних дел России назвало действия НАТО грубым нарушением основополагающих принципов международного права и обязательств государств-членов блока.
"Это пятно позора навсегда останется на репутации НАТО. Его не смоет усиленное втягивание стран региона в альянс, углубляющее разделительные линии на Балканах и общественные противоречия", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бомбардировки Югославии стали моментом разделения российской элиты на национал-предателей и патриотов.
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