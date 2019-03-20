Бывший лидер боснийских сербов Караджич приговорен к пожизненному заключению

Бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич приговорен к пожизненному заключению. Такое решение вынес Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов в Гааге.

Об этом сообщает сербский телерадиоканал RTS.

Согласно предоставленным сербскими средствами массовой информации данным, приговор является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, что Радован Караджич — боснийский серб, первый президент Сербской Республики, входившей тогда в состав почившей ныне Югославии. Караджич занимал пост главы государства с 1992 по 1996 годы.

В марте 1996 года, когда в Боснии и Герцеговине шла гражданская война, он отдал распоряжение о формировании местных сербских вооруженных сил. Именно Радован Караджич считается виновным в организации массового убийства боснийцев в городе Сребреница в 1995 году.

Отметим, что резня в Сребренице — одно из самых известных и кровавых событий распада Югославии 1991-1999 годов.

Организация Объединенных Наций трактует события в Сребренице как геноцид.

Любопытно, что до 2008 года Радовану Караджичу удавалось успешно скрываться, используя чужие документы. Спецслужбам удалось выйти на след первого президента Сербской Республики после анонимного звонка, посоветовавшего специалистам обратить внимание на некого Драгана Дабича. Тест ДНК помог установить, что Дабич и Караджич на самом деле — один и тот же человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Сербии Александр Вучич заявил о необходимости простить Североатлантическому альянсу бомбардировки Югославии.

Фото: Радован Караджич.

Источник: Pravda.Ru.

Читайте также:

Могла ли Россия спасти Югославию от натовских бомб?