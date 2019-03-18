Президент Сербии заявил о необходимости простить НАТО бомбардировки Югославии

Действующий президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна должна простить бомбардировки Североатлантического альянса.
Об этом глава государства объявил в Белграде, столице Сербии, в ходе встречи, посвященной 20-летию бомбардировок почившей ныне Югославии силами НАТО.
Так, заявил в ходе встречи Александр Вучич, Сербия не стремится стать членом Североатлантического альянса. По мнению президента страны, НАТО приняло бы в свои ряды Сербию куда охотнее, нежели некоторые другие европейские страны. Но Белград не заинтересован в НАТО, подчеркнул Александр Вучич. Сербия будет надеяться лишь на свою армию, объявил действующий президент страны, некогда входившей в Югославию.
Обязанность современной Сербии, добавил Вучич, простить бомбардировки Североатлантического альянса. Забыть такое, признал президент, невозможно, но простить — необходимо.
Отметим, что речь идет о бомбардировках Югославии силами НАТО в 1999 году. Тогда, напомним, в европейском государстве шла ожесточенная война. В результате операции Североатлантического альянса война в регионе была завершена. Однако, из-за того, что Организация Объединенных наций не давала разрешение НАТО на ее проведение, бомбардировки Югославии принято считать незаконной военной агрессией.
В ходе той операции погибли несколько тысяч мирных жителей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация и объединенные силы Запада, считают испанские средства массовой информации, скоро будут биться в кровопролитной войне за Сербию - один из наиболее геополитически значимых и важных регионов Европы на сегодняшний день.
Фото: бомбардировка Югославии НАТО.
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