Генсек Совета Европы: если Россия уйдет из СЕ, это потрясет Европу

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поделился мнением по поводу членства Российской Федерации в международной организации.

Соответствующее заявление генсек Совета Европы сделал во время встречи с главой Министерства иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем.

Так, уверен Турбьерн Ягланд, если Россия выйдет из европейских конвенций, то это потрясет всю современную Европу. Такое государство, как РФ, подчеркнул генеральный секретарь международной организации, должно входить в Совет Европы.

Также Турбьерн Ягланд выразил свою обеспокоенность тем, что если вдруг Россия все же окончательно выйдет из списка членов международной организации, то 140 миллионов россиян лишатся защиты европейских законов и Европейского суда по правам человека.

Напомним, что взаимоотношения Москвы с Советом Европы значительно ухудшились после того, как Крымский полуостров в 2014 году вошел в состав Российской Федерации.

Отметим, что на сегодняшний в Совет Европы входят 47 европейских государств — от флагманов западной политики вроде Франции и Германии, до стран менее авторитетных и богатых, вроде Болгарии, Греции или же, например, Латвии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров жестко высказался насчет отношений России с Западом. Так, указал глава российского внешнеполитического ведомства, ни Соединенным Штатам Америки, ни европейским странам не удастся заставить Россию принимать решения "под диктовку".

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