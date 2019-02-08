Лавров: Запад не заставит Россию принимать решения "под диктовку"

Отношения Российской Федерации и Запада в последние годы оставляют желать лучшего. Но ни Соединенным Штатам Америки, ни европейским странам не удастся заставить Россию принимать решения "под диктовку".

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Так, заявил глава внешнеполитического российского ведомства, попытки Запада заставить Россию принимать решения "под диктовку" обречены на провал. Российская Федерация, отметил Сергей Лавров, может защитить свои интересы в условиях конфронтации с западными государствами. США и Европе же, подчеркнул глава МИД РФ, при всем их чувстве превосходства и вседозволенности, стоит "не забывать уроки истории".

Приоритетом российской стороны в выстраивании отношений с Соединенными Штатами Америки и странами Евросоюза является равноправный диалог, подытожил Сергей Лавров. Несмотря на то, что Москва крайне заинтересована в ведении переговоров с Западом, отметил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации, никаких ультиматумов со стороны США и Европы Россия не потерпит.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что военные эксперты из Швеции проанализировали состояние и интересы современной российской армии. Так, в Скандинавии пришли к выводу, что Российская Федерация готовится к масштабной и затяжной войне с сильным соперником вроде НАТО или же, например, Китая.

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