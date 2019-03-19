В ЕС согласовали комплекс мер по Brexit без сделки

Европейский союз принял временные меры для сохранения социальной поддержки граждан ЕС, которые будут находиться на территории Британии во время Brexit. Аналогичные меры поддержки будут сохранены для британцев, которые будут находится на территории Евросоюза в момент Brexit.
Европейские политики предусмотрели возможные разногласия в сфере образования, поэтому постановили, что студенты, обучающиеся по программе Erasmus + смогут закончить учебу без каких-либо изменений. Также в ЕС отметили, что в случае закрытия Лондоном своих водных ресурсов от европейских рыбаков, они получат соответствующие компенсационные выплаты от фонда Морского рыбного хозяйства.
Евросоюз принял еще одно решение в случае быстрого Brexit без сделки. Соответствующие поправки были внесены в регламент экспорта товаров двойного назначения в Великобританию, которой ЕС присвоил низкий уровень риска.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что британский парламент отклонил согласованную сделку по Brexit с Евросоюзом. Позднее "Правда.Ру" приводила заявление представителя ЕС, который заявил, что британские парламентарии намеренно проголосовали против соглашения, чтобы выйти из ЕС без соглашения.
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