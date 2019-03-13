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Источник Правда.Ру

В ЕС считают, что Британия намеренно хочет выйти из Евросоюза без соглашения

Мир » Европа

Министр по делам Европы в Министерстве иностранных дел Германии Михаэль Рот считает, что Великобритания специально затягивает решение по выходу из ЕС, так как британское правительство не определилось с тем, чего оно хочет добиться по итогам выхода из Евросоюза.

В ЕС считают, что Британия намеренно хочет выйти из Евросоюза без соглашения. 400590.jpeg

"За все время мы не получили внятного ответа. Британская сторона отказывается говорить, чего она хочет добиться выходом из Евросоюза. Мы неоднократно протягивали руку помощи Лондону, шли на компромиссы, предлагали различные условия. Но мы больше не можем этого делать. Пора британскому правительству взять ответственность за свои слова и поступки", - сообщил Михаэль Рот.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что британский парламент не поддержал очередное соглашение с ЕС по Brexit. 13 марта должно состоятся голосование о выходе Великобритании из Евросоюза без соглашения.

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Темы Brexit Европа соглашение Великобритания
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