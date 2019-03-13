Парламент Британии не поддержал очередное соглашение по выходу из ЕС

12 марта британские парламентарии проголосовали против второго соглашения о выходе из ЕС, которое было согласовано с Европарламентом. 391 парламентарий выступил против соглашения, в то время, как в его поддержку высказались лишь 242 парламентария.
Уже 13 марта парламент Великобритании должен будет проголосовать за выход из ЕС без соглашения. Глава правительства Великобритании Тереза Мэй обратилась к парламенту с призывом определиться с дальнейшим сценарием Brexit. По ее мнению, парламентарии должны решить хотят ли они вообще покидать ЕС, и если хотят то на каких условиях. Также Тереза Мэй подчеркнула, что перенос даты Brexit не поможет решить возникшие проблемы.
Сразу после голосования, председатель Европейского совета Дональд Туск выразил сожаление в связи с решением британских парламентариев. Он также отметил, что со стороны Евросоюза было сделано все возможное, "чтобы выход Великобритании из ЕС был менее болезненным".
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о резолюции Европарламента, в которой Россию обвинили во влиянии на Brexit, а также во вмешательстве в выборы.
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