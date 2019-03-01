В Европарламенте подготовили резолюцию с обвинениями России в Brexit и вмешательстве в выборы

Исходя из этих обвинений, документ призывает оставить в силе санкции ЕС против России до тех пор, пока Украина не получит контроль над Крымом и территориями, которые управляются из Донецка и Луганска.

Также проект предусматривает ряд новых мер против России, в частности — активизацию поддержки организаций, журналистов и блогеров, критически настроенных в отношении российских властей, а также остановку строительства газопровода "Северный поток — 2".

Проект резолюции евродепутаты рассмотрят 11 — 12 марта. Но даже если она будет принята, страны Евросоюза могут воздержаться от исполнения ее положений, поскольку подобные документы носят лишь рекомендательный характер.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что верховный представитель ЕС по международным делам Фредерика Могерини заявила о согласовании странами-участниками союза пакета новых антироссийских санкций.

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