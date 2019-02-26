Глава МИД Люксембурга заявил о провале санкций против России

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн констатировал провал антироссийских санкций. Об этом глава ведомства рассказал в интервью немецкому изданию Focus.

Ассельборн подчеркнул, что санкции, введенные странами Запада против Российской Федерации, не оказали значимого эффекта и не выполнили возложенную на них задачу. Глава ведомства отметил временный характер санкций и добавил, что их отмена может произойти в том случае, если президент России Владимир Путин "все же выполнит условия Минских договоренностей".

В беседе с изданием министр заявил, что разочарован российскими действиями в Крыму и "не ожидал, что так случится". Однако порекомендовал европейским странам не "ставить крест на России и не провозглашать врагом Владимира Путина", поскольку Россия находится на одном континенте с Европой и ее невозможно вычеркнуть из общеевропейской дипломатической повестки.

"Мы нужны русским, у нас все должно получиться", - заключил Ассельборн.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости введения новых мер по укреплению альянса. Генсек НАТО отметил, что он "обеспокоен ростом агрессии" со стороны России - в том числе "нападением в Солсбери", резюмировал Столтенберг.

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