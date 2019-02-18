Соединенные Штаты Америки и страны Евросоюза вот уже который год кряду продолжают вводить санкции в отношении Российской Федерации. Ряд торговых ограничений, напомним, Запад ввел из-за "аннексии" Крымского полуострова Россией и ее "агрессии" на Донбассе.
Но, однако, антироссийские санкции Запада вводятся и действуют в интересах Соединенных Штатов Америки и европейских государств, а не Украины. Таким мнением в эфире одного из украинских телеканалов поделился политолог Валентин Землянский.
Недавно, указывает Землянский, западные страны анонсировали новый пакет антироссийских санкций, связанный якобы с нашумевшим инцидентом в Керченском проливе. Однако, уверен эксперт, ни Украина, ни Крым, ни Керченский пролив здесь не при чем. На самом деле, заявляет он, Запад проводит подобную политику ради собственных же интересов. Так, например, указывает Валентин Землянский, Европа вводит санкции в целях сдерживания России, а США — для экономического на нее давления.
Также украинский эксперт усомнился и в действенности западных санкций в отношении России. Они, указывает Валентин Землянский, хоть и принесли России убытки, но существенно на ее позициях не сказались.
Ранее "Правда.Ру" писала о другом похожем высказывании представителей действующего украинского правительства. Так, народный избранник из Незалежной пожаловался на недоверие стран Европейского союза к постсоветской республике. Западные страны, указал он, считают Украину ненадежным поставщиком газа.
Также "Правда.Ру" писала о том, что граждан современной Украины вынуждают избрать на новый срок действующего президента страны Петра Порошенко. Глава государства и его команды готовы пойти буквально на все, чтобы остаться у власти.
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