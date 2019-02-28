Украина откажется от "Евровидения-2020" в случае победы России

Украина откажется от участия в "Евровидении-2020", если российский конкурсант Сергей Лазарев выиграет конкурс в нынешнем году. Об этом в ходе интервью телеканалу "Прямой" рассказала член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова.
"Если победит РФ, то я предлагаю в следующем году просто делать конкурс "Лучшая песня Украины", потому что мы не поедем на "Евровидение", - заявила чиновница.
Напомним, что в среду, 27 февраля, НОТУ сделала официальное заявление, в котором говорилось об отказе Украины принимать участие в конкурсе "Евровидение-2019" в связи с итогами Национального отбора.
В заявлении отмечалось, что Общественное телевидение не стало выбирать исполнителей не из числа участников Национального отбора "из-за уважительного отношения к выбору зрителей", и решило, что целесообразней совсем отказаться от участия в международном конкурсе.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что представлять Украину на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2019" отказались певица Maruv и группа Freedom Jazz, которые на этапе отбора заняли первое и второе места соответственно. Затем от участия отказался и третий финалист - украинская группа Kazka. Причиной отказов стал контракт с телерадиокомпанией, в котором артистам запрещалось ездить на гастроли в Россию.
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