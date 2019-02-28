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SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота

Мир » Северная Америка » США и Канада

Армия Соединенных Штатов вывезла из Сирии более 50 тонн золота, полученного от боевиков запрещенной в России группировки "Исламское государство". Об этом сообщает сирийское новостное агентство SANA со ссылкой на информацию курдских СМИ и свидетельства очевидцев. 

SANA: США вывезли из Сирии 50 тонн золота. 399738.jpeg

По информации агентства, золото на сумму более 1,7 миллиардов долларов было награблено боевиками в провинциях Ирака и Сирии, а затем укрыто в районе поселка Багхуз сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Багхуз в настоящее время является последним оплотом террористов и находится в окружении американских военных и их союзников. 

Золото в качестве платы за выход из окружения боевики предложили военным США, говорится в материале. Ряд курдских СМИ сообщали о том, что накануне ночью американские вертолеты вывезли из этого района некий груз и доставили его на базу ВВС США, расположенную на севере Сирии, чтобы затем на грузовых самолетов переправить на территорию Соединенных Штатов. 

О большом запасе золота в руках исламистов стало известно после заявления "Сирийской обсерватории по правам человека". По сведениям организации, американская армия и союзники из курдского ополчения намерено не приступали к штурму Багхуза, рассчитывая заполучить скрытое боевиками золото. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американские военные за последнее время начали сталкиваться с атаками партизанских формирований в Сирии.

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