Отказ за отказом: Третий кандидат от Украины не едет на "Евровидение 2019"

Украинская группа Kazka, которая заняла третье место на этапе национального отбора на "Евровидение-2019", отказалась от участия в конкурсе.
Об этом музыканты написали на своей официальной странице в социальной сети Instagram.
Так, участники музыкальной группы заявили в своем обращении к слушателям, что хотели бы представлять Украину на столь престижном международном соревновании. По их словам, они вложили в это много сил, времени и денег.
Но, заявляет группа Kazka, ей хочется объединять людей, а не сеять раздор. Именно поэтому, объявили музыканты, на "Евровидение-2019" группа не поедет. Это окончательный ответ, резюмировали представители Kazka.
Отметим, что также отказались представлять Украину на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение" певица Maruv и группа Freedom Jazz — они на этапе национального отбора заняли первое и второе места соответственно.
Напомним, что "Евровидение-2019" пройдет в Тель-Авиве, Израиль, с 14 по 19 мая текущего года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Украина, возможно, совсем откажется от участия в "Евровидении" в текущем году. Об этом общественности заявила представитель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова.
Фото: discover-ukraine.info.
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