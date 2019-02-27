В текущем году Украина может отказаться от участия в международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение".
Об этом общественности заявила представитель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова.
Так, по мнению Александры Кольцовой, популярный международный конкурс сегодня якобы слишком сильно завязан на политике. А общество, посетовала член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, боится громких и резких высказываний на международной арене.
Возможно, в связи с этим, отметил Александра Кольцова, Украине будет целесообразно совсем отказаться от участия в "Евровидении". Кольцова заявила, что нужно спросить мнения у самих артистов.
Напомним, что недавно на Украине разгорелся самый настоящий скандал. Так, одержавшая победу в национальном отборе на "Евровидение" певица Maruv отказалась представлять свою страну на престижном международном конкурсе. Дело в том, что на Украине резко раскритиковали ее гастрольный тур по городам России.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что финалистки конкурса по отбору на "Евровидение" отказались признать Крымский полуостров российским. Примечательно, что отказались они признавать его и украинским.
Также "Правда.Ру" писала о том, что продюсер "Евровидения" призвал Украину отказаться от политизации международного песенного конкурса.
Фото: Wikimedia Commons.
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