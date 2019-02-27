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Украина может отказаться от Евровидения-2019

Мир » Бывший СССР » Украина

В текущем году Украина может отказаться от участия в международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение".

Украина может отказаться от Евровидения-2019. 399637.jpeg

Об этом общественности заявила представитель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова.

Так, по мнению Александры Кольцовой, популярный международный конкурс сегодня якобы слишком сильно завязан на политике. А общество, посетовала член правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины, боится громких и резких высказываний на международной арене.

Возможно, в связи с этим, отметил Александра Кольцова, Украине будет целесообразно совсем отказаться от участия в "Евровидении". Кольцова заявила, что нужно спросить мнения у самих артистов.

Напомним, что недавно на Украине разгорелся самый настоящий скандал. Так, одержавшая победу в национальном отборе на "Евровидение" певица Maruv отказалась представлять свою страну на престижном международном конкурсе. Дело в том, что на Украине резко раскритиковали ее гастрольный тур по городам России.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что финалистки конкурса по отбору на "Евровидение" отказались признать Крымский полуостров российским. Примечательно, что отказались они признавать его и украинским.

Также "Правда.Ру" писала о том, что продюсер "Евровидения" призвал Украину отказаться от политизации международного песенного конкурса.

Фото: Wikimedia Commons.

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Темы Киев песня Украина Евровидение
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