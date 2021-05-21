Людмила Николаева: У федеральных каналов нет интереса к русской песне

В "Творческой гостиной "Правды.Ру" — певица, Народная артистка России, художественный руководитель ансамбля "Русская Душа" Людмила Николаева.
Став солисткой Государственного ансамбля "Россия", она около девяти лет пела вместе с Людмилой Зыкиной, объездила с нею весь мир. Позже создала свой собственный коллектив, который получил название "Русская душа".
Однажды певица записала с оркестром имени Осипова за один день целый альбом!
Об этом и многом другом в эфире программы.
Ведущий — журналист Сергей Каргашин.
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