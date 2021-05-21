Людмила Николаева: У федеральных каналов нет интереса к русской песне

В "Творческой гостиной "Правды.Ру" — певица, Народная артистка России, художественный руководитель ансамбля "Русская Душа" Людмила Николаева.

У федеральных каналов нет интереса к русской песне

Став солисткой Государственного ансамбля "Россия", она около девяти лет пела вместе с Людмилой Зыкиной, объездила с нею весь мир. Позже создала свой собственный коллектив, который получил название "Русская душа".

Однажды певица записала с оркестром имени Осипова за один день целый альбом!

Почему её авторские песни любят и исполняют даже на Сахалине, Камчатке и Чукотке?

Что связывает её с Сергеем Есениным?

Как случилось, что она сама стала писать музыку?

Об этом и многом другом в эфире программы.

Ведущий — журналист Сергей Каргашин.

Подпишитесь на YouTube-канал "Правда.Ру"