Hasbro назначило генерального менеджера Warcraft президентом Wizards of the Coast

Видеоигры

Hasbro объявила о изменениях в структуре компании Wizards of the Coast (Dungeons & Dragons, Magic: The Gathering). Новым президентом корпорации и руководителем игрового подразделения назначен Джон Хайт, который ранее занимал должность генерального менеджера в проекте Warcraft.

Фото: flickr.com by dfactory, CC BY 2.0

Хайт покинул Blizzard в середине июня после 12 лет работы, где также занимал должности исполнительного продюсера и вице-президента World of Warcraft. Он работал в Blizzard с 2011 года.

По сообщению в пресс-релизе, Джон Хайт на новой должности будет ответственен за руководство игровыми студиями Hasbro и за лицензирование франшиз компании. Также он будет заниматься разработкой стратегий для развития Dungeons & Dragons и Magic: The Gathering.

Ранее весной старший вице-президент Hasbro и Wizards of the Coast по цифровой стратегии и лицензированию Юджин Эванс отмечал, что компания работает над приблизительно 40 играми.