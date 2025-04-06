Эксперт рассказал, как законно уменьшить задолженность по ЖКХ — вот детали

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1:07
Экономика

Дмитрий Бондарь, общественный деятель: задолженность по жилищно-коммунальным услугам можно уменьшить, воспользовавшись сроком исковой давности и исправив ошибки в расчетах.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Срок исковой давности в этой сфере составляет три года. Если управляющая компания требует оплатить долги за период, превышающий три года, ответчик может заявить, что срок исковой давности истек.

Как правило, суд отказывает во взыскании просроченных сумм за устаревший период, но долг не списывается полностью, согласно РИА Новости.

Ранее сообщалось, что летом 2025 года в России ожидается повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11,9%. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

"В соответствии с принятым бюджетом, летом 2025 года тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9% по стране", — заявил парламентарий.

 

Уточнения

Долг — обязательство, а также денежные средства или другие активы, которые кредитор передаёт заёмщику (дебитору) с условием их возврата в будущем и (или) выплаты вознаграждения. Долг позволяет физическим или юридическим лицам совершать те операции, на которые у них иначе не хватило бы финансовых возможностей.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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