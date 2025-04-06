Свалки на миллион: почему американцы избавляются от машин быстрее, чем чинят

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США давно удерживают статус одной из самых автомобилизированных стран мира. Машин здесь больше, чем в любом другом крупном государстве. Логично, что и автомобильных свалок в Америке куда больше — они буквально повсюду. И удивительно не то, что их много, а то, что на этих свалках можно найти машины, которые на вид — почти новые.

Фото: Designed by Freepik by EyeEm, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ утилизация автомобилей

На первый взгляд кажется, что американцы просто "зажрались": покупают, катаются пару лет и выбрасывают. Но реальность куда сложнее.

Ремонт или новый кредит

В Штатах действительно немало людей могут позволить себе новый автомобиль — к среднему классу здесь относят более половины населения. Система автокредитования и лизинга развита отлично: взять машину в рассрочку — дело пары часов.

А вот ремонт — совсем другое дело. Официальные сервисы охотно берутся за работу, но чаще — если машина премиальная. Бюджетные авто обслуживаются формально. Крупные СТО стараются ограничиться заменой расходников и не ввязываться в сложный ремонт. Частные мастерские обычно делают качественно, но их мало, а очереди — на месяцы вперёд.

Проще сдать, чем ждать

В итоге, если автомобиль серьёзно ломается, у водителя выбор не самый приятный: долго ждать ремонта, рисковать качеством работ или купить другую машину. И большинство выбирают последнее. Сломанная техника отправляется на свалку — даже если внешне она почти в идеальном состоянии.

Система, где проще купить, чем чинить

Американский рынок устроен так, что на нём выгоднее избавиться от старого авто, чем вкладываться в его обслуживание. Это не прихоть — это экономически обоснованное решение. Поэтому американские свалки полнятся "живыми" машинами, а автопром — новыми покупками.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

