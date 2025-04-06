Россия закрывается от Запада: Александр Васильев рассказал, какие необратимые последствия это вызовет для нации

Историк моды Александр Васильев поделился своими мыслями о будущем России в беседе с писательницей Евгенией Волк.
Васильев заявил, что, закрывшись от западного мира, но открывшись восточному, Россия прокладывает себе путь к новой жизни, которая будет разительно отличаться от всего привычного славянского. Александр уверен, что в России будет преобладать другая раса и религия.
"Это приведёт, конечно, к расовым изменениям. Восточные люди лучше размножаются, чем западные, и надо быть к этому готовым. То есть я предвижу в России смену рас. Голубоглазых будет мало, блондинов тоже, а вот тёмненьких будет очень, очень много", — заявил бывший ведущий "Модного приговора".
Он добавил, что главной религией в России в скором времени будет не христианство, а ислам.
Алекса́ндр Алекса́ндрович Васи́льев (род 8 декабря 1958, Москва) — российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий.
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