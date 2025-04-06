Пункт назначения неизвестен: новый формат путешествий от SAS

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания Scandinavian Airlines (SAS) снова удивляет: в 2025 году она в очередной раз запускает загадочные перелёты в рамках проекта "Destination Unknown” — "Пункт назначения неизвестен". Уникальный формат: ты садишься в самолёт, не зная, куда направляешься. Единственная подсказка — всё произойдёт в пределах Шенгенской зоны.

Фото: commons.wikimedia by Bene Riobó, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ самолёт авиакомпании SAS

Первая такая поездка прошла в апреле 2024 года: пассажиры вылетели из Копенгагена и оказались в солнечных Афинах. Там они провели три насыщенных дня. Идея зашла — 96% участников сказали, что с радостью бы повторили всё снова.

Новая "неизвестная” поездка запланирована на 4-7 апреля 2025 года. Билеты стоили 60 000 баллов EuroBonus на человека и разлетелись за 4 минуты. По слухам, на этот раз пунктом назначения станет Севилья.

SAS не скрывает: проект рассчитан на тех, кто жаждет эмоций, новых впечатлений и не боится потерять контроль. Это своего рода социальный эксперимент — большинство участников открыты к общению и ищут не просто место, а опыт. Вице-президент компании Арон Бэкстрем отмечает, что такой формат создаёт особую связь между пассажирами, ведь всех объединяет элемент неожиданности и азарт.

Однако концепция подходит не каждому. Тем, кто предпочитает спокойствие и чёткое планирование, возможно, будет не по себе. Интроверты могут чувствовать себя не в своей тарелке, но для экстравертов — это настоящее приключение.

SAS делает ставку на эмоции и вовлечённость, превращая простую поездку в историю, которую хочется рассказывать. А судя по скорости распродажи билетов — идея действительно работает.

Уточнения

Скандинавские авиалинии (SAS) (англ. Scandinavian Airlines System — Скандинавская система авиалиний) — мультинациональная авиакомпания (Дания, Норвегия и Швеция), ведущий перевозчик Скандинавских стран, базируется в Стокгольме, Швеция, принадлежит SAS AB. Член-основатель Star Alliance.

