Простой тест: что произойдёт, если смешать масла — результат пугает

На первый взгляд кажется, что если в двигателе не хватает масла, можно долить любое — главное, чтобы это было моторное. Но на деле всё не так просто. Даже если с двигателем пока ничего страшного не происходит, это не значит, что проблема вас не настигнет чуть позже — и тогда капитальный ремонт станет неизбежным.
Если смешать масла с разной вязкостью, но с одинаковыми эксплуатационными характеристиками и идентичными присадками, серьёзных химических конфликтов не произойдёт. Масляная смесь получит усреднённые вязкостно-температурные параметры — и вроде бы всё хорошо.
"В теории — ничего страшного", — поясняет глава ROLF Lubricants Vostok Артём Чальцев. — "Но важно понимать, что каждое масло рассчитано под конкретный мотор и его температурные нагрузки".
На практике такая "самодеятельность" может закончиться фатально. Двигатель рассчитан на строго определённую вязкость масла.
Изменение этого параметра способно:
ухудшить теплоотвод от деталей;
вызвать локальный перегрев;
спровоцировать задиры на поверхностях трения;
сократить срок службы масляной плёнки, что ведёт к ускоренному износу.
"Масляная плёнка не сможет выполнять свою защитную функцию, и это может привести к серьёзным повреждениям двигателя", — предупреждает Чальцев.
В результате — дорогостоящий капремонт, который легко было бы предотвратить, просто не мешая масла.
Лучше потратить время на подбор нужного масла, чем потом — на эвакуатор и ремонт.
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.