Простой тест: что произойдёт, если смешать масла — результат пугает

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На первый взгляд кажется, что если в двигателе не хватает масла, можно долить любое — главное, чтобы это было моторное. Но на деле всё не так просто. Даже если с двигателем пока ничего страшного не происходит, это не значит, что проблема вас не настигнет чуть позже — и тогда капитальный ремонт станет неизбежным.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Моторное масло

Что произойдёт в моторе

Если смешать масла с разной вязкостью, но с одинаковыми эксплуатационными характеристиками и идентичными присадками, серьёзных химических конфликтов не произойдёт. Масляная смесь получит усреднённые вязкостно-температурные параметры — и вроде бы всё хорошо.

"В теории — ничего страшного", — поясняет глава ROLF Lubricants Vostok Артём Чальцев. — "Но важно понимать, что каждое масло рассчитано под конкретный мотор и его температурные нагрузки".

Почему лучше не рисковать

На практике такая "самодеятельность" может закончиться фатально. Двигатель рассчитан на строго определённую вязкость масла.

Изменение этого параметра способно:

ухудшить теплоотвод от деталей;

вызвать локальный перегрев;

спровоцировать задиры на поверхностях трения;

сократить срок службы масляной плёнки, что ведёт к ускоренному износу.

"Масляная плёнка не сможет выполнять свою защитную функцию, и это может привести к серьёзным повреждениям двигателя", — предупреждает Чальцев.

В результате — дорогостоящий капремонт, который легко было бы предотвратить, просто не мешая масла.

Лучше потратить время на подбор нужного масла, чем потом — на эвакуатор и ремонт.

Уточнения

Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.



