Бабушкин секрет: как приготовить пышные блины с деревенским вкусом — рецепт, который вас удивит

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте блины по этому рецепту, и вы получите мягкие, воздушные и невероятно вкусные изделия, которые идеально подойдут для праздничного завтрака. В отличие от других рецептов, эти блины квасные, что придает им аутентичный "деревенский" вкус, как у бабушки в деревне. Секрет их пышности заключается в тщательном подъеме теста.

Фото: flickr.com by Theo Crazzolara Блины

Ингредиенты:

350-380 мл молока

250 г муки грубого помола (или смесь 150 г муки грубого и 100 г муки полугрубого помола)

3 ст. л. растительного масла

1 яйцо

1,5 ст. л. сахарного песка

1 ст. л. рома (по желанию)

1 щепотка соли

Цедра 1 лимона (по вкусу)

10 г свежих дрожжей

Масло или жир для жарки

Приготовление

В теплом молоке растворите дрожжи и сахар. Добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте, чтобы получилось однородное тесто. По желанию, можно добавить ванильный сахар или немного лимонной цедры для аромата. Оставьте тесто на 30 минут для подъема. Разогрейте сковороду или противень. Слегка смажьте его маслом или жиром. Вылейте тесто на сковороду и обжаривайте блины на среднем огне. Переворачивайте их, когда верхняя сторона начнет затвердевать. Подавайте блины горячими. Посыпьте их сахаром, полейте сиропом, джемом или вареньем. Украсьте сметаной и свежими фруктами.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

