Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почва не слушается? Вот как вернуть её к жизни без усилий и стрессов
Простой способ добавить голубые акценты в макияж и выглядеть стильно каждый день
Эксперт рассказал, как законно уменьшить задолженность по ЖКХ — вот детали
Бессонные ночи и боль в шее? Возможно, вы просто не ту подушку выбрали
Красивый живот будет радовать вас уже через месяц: делайте это упражнение по утрам
Этот продукт снижает аппетит и сахар в крови: его часто игнорируют
Россия закрывается от Запада: Александр Васильев рассказал, какие необратимые последствия это вызовет для нации
Свалки на миллион: почему американцы избавляются от машин быстрее, чем чинят
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион

Бабушкин секрет: как приготовить пышные блины с деревенским вкусом — рецепт, который вас удивит

1:40
Еда

Приготовьте блины по этому рецепту, и вы получите мягкие, воздушные и невероятно вкусные изделия, которые идеально подойдут для праздничного завтрака. В отличие от других рецептов, эти блины квасные, что придает им аутентичный "деревенский" вкус, как у бабушки в деревне. Секрет их пышности заключается в тщательном подъеме теста.

Блины
Фото: flickr.com by Theo Crazzolara
Блины

Ингредиенты:

  • 350-380 мл молока
  • 250 г муки грубого помола (или смесь 150 г муки грубого и 100 г муки полугрубого помола)
  • 3 ст. л. растительного масла
  • 1 яйцо
  • 1,5 ст. л. сахарного песка
  • 1 ст. л. рома (по желанию)
  • 1 щепотка соли
  • Цедра 1 лимона (по вкусу)
  • 10 г свежих дрожжей
  • Масло или жир для жарки

Приготовление

  1. В теплом молоке растворите дрожжи и сахар. Добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте, чтобы получилось однородное тесто. По желанию, можно добавить ванильный сахар или немного лимонной цедры для аромата. Оставьте тесто на 30 минут для подъема.
  2. Разогрейте сковороду или противень. Слегка смажьте его маслом или жиром.
  3. Вылейте тесто на сковороду и обжаривайте блины на среднем огне. Переворачивайте их, когда верхняя сторона начнет затвердевать.
  4. Подавайте блины горячими. Посыпьте их сахаром, полейте сиропом, джемом или вареньем. Украсьте сметаной и свежими фруктами.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите
Садоводство, цветоводство
Цветы, которые можно посеять прямо в землю и забыть об уходе: не пропустите Аудио 
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Авто
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня Аудио 
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф
Недвижимость
Купе уходят в прошлое — дизайнеры делают ставку на другой шкаф Аудио 
Популярное
Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые

Есть моторы, которые не сдаются даже после 400 тысяч км — и не просят капитального ремонта. В этом списке — пять настоящих железных героев.

Ходят по 400 тысяч и не ломаются — вот какие движки выбирают бывалые
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Интерьер кричит о безвкусице: 5 деталей, от которых давно пора отказаться
Рассказываем, как Икарус покорил мир, потерял рынок и чем занимается сегодня
Бедность не порок, но эти вещи — да: что точно не стоит держать в доме
ВАЗ-2101 vs Москвич-2140 — битва культовых советских автомобилей Дмитрий Плотников Женщина не человек, курица не птица — это знали учёные ещё сотни лет назад Сергей Лебедев Эксперт Демидов оценил неожиданные меры ОПЕК+ на фоне падения цен на нефть Любовь Степушова
Интерьер, от которого веет богатством — всего за пару покупок
Тысячи моторов ломаются из-за одного мифа: правда о замене масла удивит
Земля прячет под собой целый океан: его объём в три раза больше всех морей
Земля прячет под собой целый океан: его объём в три раза больше всех морей
Последние материалы
Простой способ добавить голубые акценты в макияж и выглядеть стильно каждый день
Эксперт рассказал, как законно уменьшить задолженность по ЖКХ — вот детали
Бессонные ночи и боль в шее? Возможно, вы просто не ту подушку выбрали
Красивый живот будет радовать вас уже через месяц: делайте это упражнение по утрам
Этот продукт снижает аппетит и сахар в крови: его часто игнорируют
Россия закрывается от Запада: Александр Васильев рассказал, какие необратимые последствия это вызовет для нации
Свалки на миллион: почему американцы избавляются от машин быстрее, чем чинят
Как похудеть на 10 кг и больше: вот что нужно включить в рацион
Хотите мирно соседствовать? Узнайте, какие заборы не вызовут конфликтов
Омлет с редисом: неожиданное сочетание, которое покорит ваши вкусовые рецепторы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.