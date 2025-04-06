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Новые акции? Нет, просто кроссовки: тренд, где мода превращается в деньги

5:42
Моя семья » Красота и стиль

Коллекционные кроссовки — это не просто модный тренд, а настоящая инвестиция, которая может принести значительную прибыль через несколько лет. Некоторые модели становятся культовыми и сохраняют свою ценность, даже если они выходят из продажи. Давайте познакомимся с лучшими моделями, которые сегодня являются не только трендовыми, но и финансово привлекательными для коллекционеров.

Кроссовки
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Кроссовки

Jordan 1 Retro Low OG SP Travis Scott Velvet Brown

  • Коллаборация с Трэвисом Скоттом принесла этой модели успех, благодаря её дерзкому стилю и природной палитре оттенков. Это кроссовки, которые обещают стать культовыми в 2025–2026 годах.

Nike Lunar Force 1 Low Acronym Bright Crimson

  • Эрролсон Хью, знаменитый за свой минимализм и техно-футуристичный стиль, создал эту пару с уникальными материалами и гравировками. С каждым годом их ценность только растет.

Jordan 1 Retro Low OG SP Travis Scott Medium Olive

  • Следующая версия коллаборации с Трэвисом Скоттом, выполненная в оливково-бежевых оттенках. Перевернутый Swoosh и качественные материалы делают эту модель фаворитом коллекционеров.

Jordan 1 Retro High Off-White Euro

  • Коллаборация с Off-White и Вирджилом Абло сразу стала ценным артефактом после его смерти. Эти кроссовки всегда сохраняют высокую цену из-за ограниченного тиража и уникальности дизайна.

ASICS UB7-S GT-2160 Kiko Kostadinov Lava Orange

  • Проект Кико Костадинова с Asics превратил эту модель в уникальное произведение искусства, которое быстро растет в цене.

Martine Rose x Nike Shox MR4

  • Коллаборация с Мартин Роуз привнесла в кроссовки элементы уличной моды и мужской/женской эстетики, став объектом коллекционного интереса.

Puma Forever Skepta Black Iridescent

  • Кроссовки, созданные в сотрудничестве с рэпером Skepta, пользуются популярностью не только в личном носке, но и среди коллекционеров, благодаря ограниченному выпуску.

Nike Air Jordan 1 Retro High x Dior

  • Эта коллаборация с Dior - одна из самых дорогих и желанных моделей в мире сникерсов. Она регулярно увеличивает свою стоимость и является мечтой коллекционера.

Nike x Tom Sachs Mars Yard 3.0

  • Коллаборация Nike с Томом Саксом привела к созданию настоящего инженерного шедевра. Эти кроссовки — не просто стильный аксессуар, а эксклюзивный объект для коллекционирования.

Nike Cortez Basic Slip x Kendrick Lamar

  • Рассматриваемая как возвращение в ретро стиль, эта модель — результат сотрудничества с Кендриком Ламаром. С момента релиза она уже стала классикой.

Adidas Handball Spezial Sporty & Rich Brown

  • Модель с ярким ретро-стилем и современными акцентами от adidas и Sporty & Rich стала популярной среди коллекционеров, ее цена продолжает расти.

Puma Inhale OG ASAP Rocky Summer Melon

  • Эти кроссовки в коллаборации с ASAP Rocky быстро стали ценным приобретением, благодаря яркому цвету и лимитированному выпуску.

New Balance 530 Salehe Bembury Prosperity Be The Prize

  • Вдохновленные природой, эти кроссовки от Salehe Bembury приобрели культовый статус среди коллекционеров и модников.

Nike Air Jordan 1 Retro High OG SP Union LA Chicago Shadow

  • Сотрудничество с Union LA принесло этой модели не только культурную ценность, но и рост стоимости, делая их желанными среди коллекционеров.

Nike Skims

  • Коллаборация с брендом Ким Кардашьян в 2025 году обязательно создаст волну интереса среди сникерхэдов и инвесторов.

Louis Vuitton Nike Air Force 1 Low By Virgil Abloh White Royal

  • Коллаборация между Louis Vuitton и Nike под руководством Вирджила Абло создала пару, которая сразу стала высокой ценностью для коллекционеров.

Air Jordan 1 High OG "UNC Reimagined"

  • С легендарным голубым оттенком, эта модель продолжает расти в цене, напоминая о важности Майкла Джордана для бренда Nike и всей культуры сникеров.

Nike Air Force 1 Low Black x Comme Des Garçons

  • Коллаборация с японским брендом Comme Des Garçons - это всегда успешный проект, и эта модель не исключение. Ее коллекционная ценность продолжает расти.

Crocs Classic Clog x DreamWorks Shrek

  • Хотя эта модель может показаться шуткой, она уже стала культовой благодаря коллаборации с Shrek. С выходом нового мультфильма интерес к этим кроссовкам может снова вырасти.

Итак, если вы хотите не только быть в тренде, но и инвестировать в свою коллекцию, эти 19 моделей кроссовок — отличный выбор. Важно помнить, что сникерсы — это не только стиль, но и долгосрочные вложения, которые со временем могут только вырасти в цене.

При правильном подходе к выбору и покупке, вы можете не только пополнить свою коллекцию, но и получить прибыль в будущем. Главное — следить за тенденциями и выбирать модели с ограниченными тиражами и уникальными коллаборациями.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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