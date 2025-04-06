Новые акции? Нет, просто кроссовки: тренд, где мода превращается в деньги

Коллекционные кроссовки — это не просто модный тренд, а настоящая инвестиция, которая может принести значительную прибыль через несколько лет. Некоторые модели становятся культовыми и сохраняют свою ценность, даже если они выходят из продажи. Давайте познакомимся с лучшими моделями, которые сегодня являются не только трендовыми, но и финансово привлекательными для коллекционеров.
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Кроссовки
Jordan 1 Retro Low OG SP Travis Scott Velvet Brown
Коллаборация с Трэвисом Скоттом принесла этой модели успех, благодаря её дерзкому стилю и природной палитре оттенков. Это кроссовки, которые обещают стать культовыми в 2025–2026 годах.
Nike Lunar Force 1 Low Acronym Bright Crimson
Эрролсон Хью, знаменитый за свой минимализм и техно-футуристичный стиль, создал эту пару с уникальными материалами и гравировками. С каждым годом их ценность только растет.
Jordan 1 Retro Low OG SP Travis Scott Medium Olive
Следующая версия коллаборации с Трэвисом Скоттом, выполненная в оливково-бежевых оттенках. Перевернутый Swoosh и качественные материалы делают эту модель фаворитом коллекционеров.
Jordan 1 Retro High Off-White Euro
Коллаборация с Off-White и Вирджилом Абло сразу стала ценным артефактом после его смерти. Эти кроссовки всегда сохраняют высокую цену из-за ограниченного тиража и уникальности дизайна.
ASICS UB7-S GT-2160 Kiko Kostadinov Lava Orange
Проект Кико Костадинова с Asics превратил эту модель в уникальное произведение искусства, которое быстро растет в цене.
Martine Rose x Nike Shox MR4
Коллаборация с Мартин Роуз привнесла в кроссовки элементы уличной моды и мужской/женской эстетики, став объектом коллекционного интереса.
Puma Forever Skepta Black Iridescent
Кроссовки, созданные в сотрудничестве с рэпером Skepta, пользуются популярностью не только в личном носке, но и среди коллекционеров, благодаря ограниченному выпуску.
Nike Air Jordan 1 Retro High x Dior
Эта коллаборация с Dior - одна из самых дорогих и желанных моделей в мире сникерсов. Она регулярно увеличивает свою стоимость и является мечтой коллекционера.
Nike x Tom Sachs Mars Yard 3.0
Коллаборация Nike с Томом Саксом привела к созданию настоящего инженерного шедевра. Эти кроссовки — не просто стильный аксессуар, а эксклюзивный объект для коллекционирования.
Nike Cortez Basic Slip x Kendrick Lamar
Рассматриваемая как возвращение в ретро стиль, эта модель — результат сотрудничества с Кендриком Ламаром. С момента релиза она уже стала классикой.
Adidas Handball Spezial Sporty & Rich Brown
Модель с ярким ретро-стилем и современными акцентами от adidas и Sporty & Rich стала популярной среди коллекционеров, ее цена продолжает расти.
Puma Inhale OG ASAP Rocky Summer Melon
Эти кроссовки в коллаборации с ASAP Rocky быстро стали ценным приобретением, благодаря яркому цвету и лимитированному выпуску.
New Balance 530 Salehe Bembury Prosperity Be The Prize
Вдохновленные природой, эти кроссовки от Salehe Bembury приобрели культовый статус среди коллекционеров и модников.
Nike Air Jordan 1 Retro High OG SP Union LA Chicago Shadow
Сотрудничество с Union LA принесло этой модели не только культурную ценность, но и рост стоимости, делая их желанными среди коллекционеров.
Nike Skims
Коллаборация с брендом Ким Кардашьян в 2025 году обязательно создаст волну интереса среди сникерхэдов и инвесторов.
Louis Vuitton Nike Air Force 1 Low By Virgil Abloh White Royal
Коллаборация между Louis Vuitton и Nike под руководством Вирджила Абло создала пару, которая сразу стала высокой ценностью для коллекционеров.
Air Jordan 1 High OG "UNC Reimagined"
С легендарным голубым оттенком, эта модель продолжает расти в цене, напоминая о важности Майкла Джордана для бренда Nike и всей культуры сникеров.
Nike Air Force 1 Low Black x Comme Des Garçons
Коллаборация с японским брендом Comme Des Garçons - это всегда успешный проект, и эта модель не исключение. Ее коллекционная ценность продолжает расти.
Crocs Classic Clog x DreamWorks Shrek
Хотя эта модель может показаться шуткой, она уже стала культовой благодаря коллаборации с Shrek. С выходом нового мультфильма интерес к этим кроссовкам может снова вырасти.
Итак, если вы хотите не только быть в тренде, но и инвестировать в свою коллекцию, эти 19 моделей кроссовок — отличный выбор. Важно помнить, что сникерсы — это не только стиль, но и долгосрочные вложения, которые со временем могут только вырасти в цене.
При правильном подходе к выбору и покупке, вы можете не только пополнить свою коллекцию, но и получить прибыль в будущем. Главное — следить за тенденциями и выбирать модели с ограниченными тиражами и уникальными коллаборациями.
Уточнения
Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.