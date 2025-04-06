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Кукловод и его прекрасная муза? Продюсер намекнул на скрытую сторону отношений Григория Лепса и Авроры Кибы

0:55
Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов высказал в беседе с порталом "Страсти" своё мнение насчёт отношений Григория Лепса и его 19-летней невесты Авроры Кибы.

Григорий Лепс
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Григорий Лепс

По мнению Дворцова, Лепс по-настоящему влюблён в Аврору, однако это не означает, что он не доминирует в отношениях. Продюсер уверен, что певец подчинил себе девушку.

"У них искренняя любовь, это видно, это чувствуется. Не пиар-роман, который делается ради хайпа и денег. Григорий в личных отношениях достойный мужик, настоящий. А она такая девочка красивая, ему подчиняется", — сказал Дворцов.

Также он добавил, что Лепс свернёт горы ради своей возлюбленной и позаботится о её будущем, поэтому есть все основания полагать, что скоро в шоу-бизнесе станет на одну яркую звезду больше.

 

Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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