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Омлет с редисом: неожиданное сочетание, которое покорит ваши вкусовые рецепторы

2:01
Еда

Омлет — это универсальное блюдо, которое может стать идеальным началом дня или легким завершением ужина. Его нежная текстура и насыщенный вкус позволяют экспериментировать с различными ингредиентами, создавая настоящие кулинарные шедевры. Сегодня мы предлагаем вам попробовать омлет с редисом — простое, но невероятно аппетитное сочетание, которое порадует вас и ваших близких.

Омлет
Фото: commons.wikimedia. org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Для приготовления омлета вам понадобятся:

  • 1 пучок редиски
  • 3 яйца
  • 2 столовые ложки молока
  • 1/2 пучка кервеля (или петрушки)
  • 5-6 помидоров черри
  • 50 г постного бекона
  • Зеленый лук
  • Соль
  • Молотый перец
  • Масло (или сливочное)

Пошаговый рецепт

  1. Начните с тщательной промывки редиски и обсушивания ее бумажными полотенцами. Нарежьте редиску тонкими ломтиками. Бекон нарежьте небольшими кусочками, лук — кольцами, а помидоры черри — пополам.
  2. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Добавьте редиску и обжарьте ее до мягкости. Затем выложите на сковороду кусочки бекона и зеленый лук, обжаривайте еще минуту.
  3. В отдельной миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и молотый перец по вкусу. Залейте яичной смесью редис и бекон на сковороде, равномерно распределяя ее. Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне примерно 5-7 минут, не переворачивая.
  4. Когда омлет будет почти готов, выложите на одну половину помидоры и ломтики мягкого сыра "Гермелин". Дайте омлету немного остыть, затем аккуратно переложите его на тарелку. Половину омлета выложите на сыр, посыпьте рубленым зеленым луком и сразу же подавайте горячим.

Этот омлет с редисом станет отличным дополнением к свежему батону и легким салатом из свежих овощей. Приятного аппетита!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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Омлет с редисом: неожиданное сочетание, которое покорит ваши вкусовые рецепторы
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