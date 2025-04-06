Омлет с редисом: неожиданное сочетание, которое покорит ваши вкусовые рецепторы

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Омлет — это универсальное блюдо, которое может стать идеальным началом дня или легким завершением ужина. Его нежная текстура и насыщенный вкус позволяют экспериментировать с различными ингредиентами, создавая настоящие кулинарные шедевры. Сегодня мы предлагаем вам попробовать омлет с редисом — простое, но невероятно аппетитное сочетание, которое порадует вас и ваших близких.

Фото: commons.wikimedia. org by David (Kcdtsg at en.wikipedia.), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Омлет

Для приготовления омлета вам понадобятся:

1 пучок редиски

3 яйца

2 столовые ложки молока

1/2 пучка кервеля (или петрушки)

5-6 помидоров черри

50 г постного бекона

Зеленый лук

Соль

Молотый перец

Масло (или сливочное)

Пошаговый рецепт

Начните с тщательной промывки редиски и обсушивания ее бумажными полотенцами. Нарежьте редиску тонкими ломтиками. Бекон нарежьте небольшими кусочками, лук — кольцами, а помидоры черри — пополам. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Добавьте редиску и обжарьте ее до мягкости. Затем выложите на сковороду кусочки бекона и зеленый лук, обжаривайте еще минуту. В отдельной миске взбейте яйца с молоком, добавьте соль и молотый перец по вкусу. Залейте яичной смесью редис и бекон на сковороде, равномерно распределяя ее. Накройте сковороду крышкой и готовьте на медленном огне примерно 5-7 минут, не переворачивая. Когда омлет будет почти готов, выложите на одну половину помидоры и ломтики мягкого сыра "Гермелин". Дайте омлету немного остыть, затем аккуратно переложите его на тарелку. Половину омлета выложите на сыр, посыпьте рубленым зеленым луком и сразу же подавайте горячим.

Этот омлет с редисом станет отличным дополнением к свежему батону и легким салатом из свежих овощей. Приятного аппетита!

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.



Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

