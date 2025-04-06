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Этот продукт снижает аппетит и сахар в крови: его часто игнорируют

1:39
Здоровье

Бобовые часто остаются в тени круп и овощей, хотя на деле — это одна из самых сильных суперфудов. Особенно для тех, кто следит за уровнем сахара в крови. Благодаря высокому содержанию клетчатки, белка и низкому гликемическому индексу, фасоль помогает сохранять стабильную энергию на протяжении всего дня.

Диабет
Фото: https://www.freepik.com
Диабет

Почему фасоль полезна при скачках сахара

  • Клетчатка замедляет всасывание углеводов, не давая сахару резко подниматься. Один стакан консервированной чёрной фасоли содержит около 17 г клетчатки — это более половины суточной нормы.

  • Белок насыщает и дольше переваривается, стабилизируя уровень глюкозы.

  • Низкий гликемический индекс делает фасоль особенно ценной для людей с инсулинорезистентностью или диабетом 2 типа. Она снижает чувство голода и помогает контролировать вес.

Бонус: магний

Фасоль богата магнием — минералом, который участвует в сотнях процессов, включая регуляцию сахара в крови. Его дефицит часто встречается при метаболических нарушениях, и включение фасоли в рацион может это компенсировать.

Как включить фасоль в питание

  • Добавлять в салаты - чечевица, нут или фасоль обогатят блюдо белком и клетчаткой.

  • Супы и рагу - тёплые, сытные блюда с фасолью легко заменяют мясо.

  • Пюре и гарниры - фасоль в качестве замены картофеля помогает контролировать сахар.

  • Без мяса - фасоль отлично работает как источник растительного белка.

Уточнения

Са́харный диабе́т 1-го ти́па (инсули́нозави́симый диабет, ювенильный диабет) — аутоиммунное заболевание эндокринной системы, основным диагностическим признаком которого является хроническая гипергликемия — повышенный уровень сахара в крови, полиурия (как следствие — неутолимая жажда), потеря веса, чрезмерный либо сниженный аппетит, сильное общее утомление организма, боли в животе.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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