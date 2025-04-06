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Как сэкономить на удобрениях с помощью угольной золы: все, что вам нужно знать

3:30
Садоводство

Угольная зола, несмотря на свою популярность как удобрение, требует внимательного подхода к применению. Она содержит такие важные элементы для растений, как кальций, калий, магний и фосфор, но их форма не всегда доступна для усвоения растениями. Поэтому важно учитывать определенные нюансы при внесении угольной золы в почву.

Зола
Фото: Own work by LllKSTlll, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зола

Основные характеристики угольной золы

Угольная зола используется для улучшения почвы и нейтрализации кислых почв. В отличие от древесной золы, угольная зола менее питательна и требует более точного применения, чтобы не навредить растениям. Она идеально подходит для почв с повышенной кислотностью, так как снижает уровень кислотности, но на щелочных почвах использовать ее следует с осторожностью.

Как использовать угольную золу

  1. Нейтрализация кислых почв Угольная зола идеально подходит для снижения кислотности почвы, особенно если ваша земля обладает низким pH. Однако она не подходит для щелочных почв, так как это может нарушить баланс почвы. Рекомендуется провести предварительный анализ почвы для определения её кислотности.

  2. Нормы внесения Дозировка угольной золы зависит от типа почвы и растений. Обычно рекомендуется вносить от 100 до 200 граммов золы на квадратный метр участка. Можно использовать как сухую золу, так и раствор. Чтобы приготовить раствор, разведите 1 стакан золы в 10 литрах воды, настаивайте несколько часов и используйте для полива растений.

  3. Особенности применения: угольную золу не следует смешивать с азотными удобрениями (например, мочевиной или аммиачной селитрой), так как это приводит к потере азота

Особенности угольной золы и ее безопасность

  1. Примеси и вредные вещества Угольная зола может содержать вредные примеси, такие как тяжелые металлы, если она получена при сжигании каменного угля. Это особенно важно, если вы выращиваете овощи и фрукты для питания, поэтому следует быть осторожным при её использовании.

  2. Безопасная норма внесения Средняя безопасная норма угольной золы для черноземных почв составляет 3-4 кг на 1 сотку. Это количество не окажет значительного воздействия на рост растений, но и не принесет вреда.

Применение древесного угля и мангала

  • Использование древесного угля как удобрения: Уголь на участке можно применять, разламывая его на мелкие кусочки и внося в грунт в расчете 250-300 г на квадратный метр. Это особенно эффективно при компостировании и внесении в почву.

  • Зола из мангала: Зола из мангала не принесет вреда растениям, так как уголь, приготовленный пиролизом, не содержит химических примесей. Однако важно учитывать температуру горения таких углей, так как они могут иметь более высокую степень окисления.

Как использовать золу в саду

Зола является отличным удобрением для разных растений, особенно для тех, которые предпочитают щелочные или слабокислые почвы. Важно помнить, что зола используется в ограниченных дозах, чтобы избежать избыточного закисления почвы. Следует также избегать излишнего внесения золы на почвах с уже низким pH.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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